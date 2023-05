ANALIZĂ: Consecințele schimbării lui Erdogan O analiza a analiștilor Marc Pierini și Francesco Siccardi, specializați pe problematica Orientului Mijlociu și a Turciei, publicata in prestigioasa revista „Carnegie Europe”, arata ca pentru prima data in douazeci de ani, este posibila o schimbare a conducerii in Turcia, astfel ca UE trebuie sa fie pregatita pentru schimbarea politicii externe pe care o va aduce victoria opoziției. • Daca Erdogan pierde, Turcia va normaliza relația cu NATO – SUA, in detrimentul UE Fie in primul tur, pe 14 mai, fie in al doilea, pe 28 mai, alegerile prezidențiale din Turcia se vor disputa intre președintele in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

