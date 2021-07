ANALIZĂ: Afacerile din agricultură şi alimentaţie ar putea ajunge la 20 miliarde de euro în următorii doi ani ”Agricultura, piscicultura, cresterea animalelor si prelucrarea hranei se anunta a fi, in urmatorii ani, unul dintre cele mai spectaculoase business-uri din Romania. Potrivit unei analize Frames & Factory 4.0, pe fondul dezvoltarii lanturilor de productie si cresterii vanzarilor la nivel local si international, cele peste 160.000 de firme din acest sector ar putea depasi borna de 100 de miliarde de lei cifra de afaceri, in urmatorii 2 ani. Romania are potentialul de a hrani mare parte din Europa. I s-a spus ‘granarul’ Europei, tara cu cele mai fertile terenuri si cu o retea de ape cum in nicio… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

