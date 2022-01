Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a anuntat ca va trimite „in curand” un numar mic de soldați americani in Europa de Est, pe fondul tensiunilor cu Moscova din cauza Ucrainei. „Voi trimite in curand trupe americane in Europa de Est și in țarile NATO. Nu multe”, a declarat liderul de la Casa Alba. SUA au plasat deja 8.500 […]…

- Dispozițiile optimiste de la inceputul unui nou an nu au fost de durata. Se pare ca investitorii au o serie de motive de ingrijorare, iar potențiala invazie a Ucrainei de catre Rusia este pe ordinea de zi. Potrivit casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania, nu exista alta soluție decat cea…

- Dispozițiile optimiste de la inceputul unui nou an nu au fost de durata. Se pare ca investitorii au o serie de motive de ingrijorare, iar potențiala invazie a Ucrainei de catre Rusia este pe ordinea de zi. Potrivit casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania, nu exista alta soluție decat…

- Statele Unite „doresc sa creada” Rusia când afirma ca nu planuiește niciun atac asupra Ucrainei, a declarat luni ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, menționând ca mișcarile ruse de pâna acum denota opusul acestei poziții, potrivit AFP.„Vreau sa cred”,…

- Este nevoie ca la aceasta etapa de reglementare a crizei Republica Moldova sa dispuna de o poziție și o voce distincta. Altminteri, daca nu ai loc la masa cu tacamuri, cu siguranța vei face parte din meniu... Anul politic 2021 se incheie cu o criza geopolitica acuta din jurul Ucrainei. Mulți…

- Desfașurarea de catre Rusia a zeci de mii de militari la nordul, estul și sudul Ucrainei a alimentat temeri în Kiev și în capitalele occidentale ca Putin planuiește un nou atac, însa autoritațile de la Moscova au negat constant ca ar intenționa sa invadeze.Citește continuarea pe…

- Rusia lui Putin insereaza acuzatii grave la adresa Statelor Unite in retorica de razboi pe care o intese in jurul Ucrainei. Potrivit ministrului rus al Apararii Serghei Soigu, mercenari americani se afla acum in Donbas si pregatesc „provocari cu arme chimice necunoscute”.

- Rusia va plati un pret mare pentru orice noua agresiune militara impotriva Ucrainei, au avertizat marti NATO si Statele Unite, la o reuniune organizata la Riga pentru a discuta despre posibilele motive ale Moscovei de a desfasura trupe in apropierea granitei cu Ucraina. Presedintele Vladimir Putin…