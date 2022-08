ANAF scoate la licitație mașini Volkswagen, Mercedes sau Ford confiscate. Doritorii pot avea surprize la preț! ANAF scoate la licitatie, in august 2022, numeroase masini confiscate, printre care se numara autoturisme Volkswagen, Mercedes sau Ford. Preșurile de pornire nu sunt deloc de neglijat. Licitațiile incep și de la 500 de lei. In august 2022, ANAF organizeaza mai multe licitatii pentru a vinde masini confiscate, potrivit antena3.ro. Licitatiile vor fi organizate in mai multe orase din tara, acolo unde administratiile judetene ale ANAF vor vinde masini precum Volkswagen sau Mercedes la preturi care incep de la 500 de lei. Pentru a putea participa la aceste licitatii, oamenii trebuie sa depuna, cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

