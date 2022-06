Stiri pe aceeasi tema

- O greșeala le poate aduce șoferilor o condamnare de pana la șapte ani de inchisoare șoferilor care au fost implicați in accidente rutiere. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile…

- Salata care face furori pe Internet. Aceasta reteta se face in doar cateva minute si este extrem de gustoasa si usoara pentru organism, datorita faptului ca include varza chinezeasca. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat …

- David Sinclair, biolog la Facultatea de Medicina de la Harvard, a realizat un experiment in urma caruia șoarecii batrani devin din nou tineri. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din…

- O noua capcana pe WhatsApp care face ravagii in randul utilizatorilor creduli și mai puțin experimentați. Aceasta inșelatorie are ca scop preluarea contului tau. Hackerii pot apoi sa se foloseasca in numele tau de contul astfel preluat și sa pacaleasca in continuare persoanele din lista ta de contacte.…

- Cu siguranta nu te-ai fi gandit niciodata ca banalul mar iti poate da mai multa energie decat o ceasca de cafea. Cercetatorul Dan Vodnar, specialist in stiinta alimentelor, spune ca acest lucru se intampla datorita conținutului bogat in vitamina C, minerale și fibre. Profita acum : Oferta de nerefuzat…

- Visul cuprinde imagini, sunete, idei, emoții care apar in timpul somnului. Psihanalistii freudieni vad in el imaginea parintelui excesiv de sever. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort****…

- Maceratul de țelina, hrean, lamaie și miere acționeaza ca un detoxifiant natural. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim…

- Fructul care topeste grasimea de pe abdomen este benefic și pentru parul nostru, dar și pentru piele. Pepenele roșu conține vitamina A, care stimuleaza regenerarea celulelor de colagen și elastina. Totodata, conține licopen care protejeaza deteriorarea pielii de razele UV. Profita acum : Oferta de nerefuzat…