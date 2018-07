Stiri pe aceeasi tema

- Bihorenii care doresc sa afle informații despre cum se completeaza si cum se depune declaratia unica se pot prezenta la Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Bihor. In fiecare zi, zeci de contribuabili primesc informatii si sunt ajutati ca completeze declaratia. De asemenea,…

- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca, informeaza contribuabilii in ceea ce priveste depunerea Formularului DECLARATIA UNICA privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Read More...

- Persoanele fizice care erau obisnuite sa depuna declaratia 220 pana in 25 mai, mai au mai putin de o luna pentru a-si declara veniturile pe anul trecut. Acestea vor fi declarate prin intermediul „Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si fiecare organ fiscal local din subordinea sa vor face liste cu persoanele arondate care au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale si, in peroada 15 mai-15 iulie 2018, ii vor invita pe acesti contribuabili…

- Declaratia Unica se depune pana la 15 iulie 2018 de catre persoanele fizice care au obligatia declararii veniturilor realizate in Romania sau/si in strainatate in anul 2017, a declararii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul 2018, a declararii venitului estimat…

- Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Ploiesti a anuntat, conform unui comunicat de presa, ca Declaratia Unica se depune pana la 15 iulie 2018. Documentul trebuie depus de catre persoanele fizice care au obligatia declararii veniturilor realizate in Romania sau/si in strainatate in anul 2017,…

- Pentru veniturile realizate in anul 2017, contribuabilii care aveau obligatia depunerii declaratiei privind venitul realizat, din Romania si din strainatate, formular 200 și 201, potrivit reglementarilor in vigoare la data realizarii venitului, au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale poate fi depusa pana la data de 15 iulie, au anunțat reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice Vrancea. Declarația trebuie depusa de persoanele care au obligatia declararii veniturilor realizate…