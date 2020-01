Stiri pe aceeasi tema

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu a fost invinsa de poloneza Aleksandra Zamachowska, sambata, in finala Cupei Mondiale de spada de la Havana (Cuba), potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Scrima. Campioana olimpica la Rio de Janeiro cu echipa, Ana-Maria Popescu a invins-o…

- Daca va fi pastrata, decizia WADA de excludere a Rusiei din sportul mondial pe o perioada de patru ani din cauza dopajului ar putea afecta mai multe evenimente. Rusia nu va putea participa sub steag propriu la Jocurile Olimpice de vara 2020 (Tokyo, Japonia) și la Jocurile Olimpice de iarna din 2022…

- Dupa reuniunea de la Lausanne, Elveția, Agenția Mondiala Antidoping (WADA) a anunțat ca va impune o interdicție de patru ani pentru Rusia la Jocurile Olimpice, pentru ”dopaj de stat și manipularea datelor de laborator”, a anunțat jurnalul elvețian Blick.Astfel, Rusia poate sa nu participe sub drapelul…

- Sportiva Ana Maria Popescu a castigat, sambata, etapa din Estonia de Cupa Mondiala la spada feminin. "Ana a castigat etapa din Estonia dominandu-si adversarele tactic si fizic si a facut un pas important spre Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. La primul concurs al sezonului, Ana a dat dovada de incredere…

- Sportiva Ana Maria Popescu a câstigat, sâmbata, etapa din Estonia de Cupa Mondiala la spada feminin, potrivit News.ro.“Ana a câstigat etapa din Estonia dominându-si adversarele tactic si fizic si a facut un pas important spre Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. La primul…

- Echipa feminina de baschet 3x3 a Romaniei s-a calificat la Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo, din 2020, a anuntat, vineri, Federatia Internationala de Baschet (FIBA), potrivit paginii de Facebook a forului national. ''Un vis devenit realitate: Romania va fi reprezentata la Tokyo 2020 in…

- Cel mai mare producator de lumanari din UE a fost anul trecut Polonia (619 milioane de euro), urmata de Germania si Italia (fiecare cu 164 milioane de euro), in timp ce Romania a produs lumanari in valoare de 848.311 euro, scrie Agerpres. In 2018, statele membre UE au importat lumanari in…

- Raiffeisen Bank 3x3 Constanta Streetplay a fost ultimul turneu major marca Sport Arena Streetball din anul 2019. Peste 250 de jucatori au punctat din nou in clasamentul mondial pentru Romania, care, pe 1 noiembrie, va afla daca s a calificat direct la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.Romania…