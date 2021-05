Stiri pe aceeasi tema

- Ana Maria Margean este unul din cei 11 concurenti care a intrat, aseara, in finala "Romanii au talent 2021".Tanara in varsta de 11 ani, din Bucuresti, a impresionat o pe Andra la preselectii si a primit un Golden Buzz, iar in aseara a concurat pentru marele premiu de 120.000 de euro.Acum doi ani Ana…

- A fost o seara plina de emoții și suspans, mai ales pentru cei 11 finaliști. Cu toate acestea, unul singur a ieșit invingator și a plecat acasa cu marele premiu in valoare de 120.000 de euro. Este vorba despre Ana Maria Margean, micuța ventriloc și cea care a impresionat juriul și publicul. Finala spectaculoasa…

- Pe 28 mai are loc finala Romanii au Talent 2021. Finaliștii care concureaza pe scena pentru marele premiu sunt urmatorii: Rareș Trufea, Ana-Maria Margean, Duo Turkeev, Daria Batschi, Gim. Aceștia au trecut in marea finala in urma prestațiilor din cadrul primei semifinale. Remi Martin, Filip Cioc, Art…

- Ediția de vineri seara, 26 martie, „ Romanii au talent ” a fost una plina de surprize, unele placute, altele mai puțin placute. Daca Andra a gafat apasand butonul auriu pentru unul dintre concurenți, Pavel Bartoș a spart televizorul din culise. Pe scena de la Romanii au Talent, sezonul 11, se afla un…

- A venit, a cantat și a plecat cu golden buzz-ul direct in finala. Cine este micuța Ana-Maria Margean, cantareața ventriloca de la Romanii au talent care i-a ridicat pe jurați in picioare și i-a facut Andrei pielea de gaina. Vocea ei este incredibila, pana și papușa ei Lizzie este puțin geloasa. De unde…

- Ana-Maria Margean este cel mai nou „golden-buzz” de la Romanii au Talent. Numarul acesteia a fost atat de bun, incat a impresionat-o pe Andra, care a apasat butonul galben. „A fost cea mai buna zi din viața mea pana acum. Gestul Andrei este cel mai frumos marțișor care mi s-a daruit vreodata”, a marturisit…

- Ana-Maria Margean, in varsta de doar 11 ani, a reusit sa cucereasca juriul si publicul in editia de luni seara, 1 martie, a emisiunii „Romanii au talent”. Andra a fost cea care a apasat Golden Buzz si a trimis-o direct in semfinala, dupa numarul sau de ventrilocie.

- Ediția 8 a emisiunii ”Romanii au talent”, de la Pro TV, a avut suspans, adrenalina, umor, lacrimi de fericire, dar și un Golden Buzz, oferit de Andra unui numar fabulos, gandit de Ana și Lizzie, ambele de 11 ani. Jurații au fost incantați și s-au ridicat de pe scaune la jumatatea spectacolului, pana…