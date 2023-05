Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti a invins-o in deplasare pe Otelul Galati cu scorul de 2-0 (2-0), joi seara, intr-un meci din etapa a opta a fazei play-off a Ligii a II-a de fotbal. CITESTE SI Americanca Madison Keys, in turul 3 la Roma (WTA) 20:18 15 Liga 2: Unirea Dej – Gloria Buzau, scor 1-0 19:41 23 Adrian Mutu,…

- Jucatoarea americana de tenis Madison Keys (23 WTA) s-a calificat joi in turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 3.572.618 euro, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-3, 6-2, pe poloneza Magdalena Frech (94 WTA). CITESTE SI Liga 2: Unirea Dej – Gloria Buzau, scor…

- Unirea Dej, echipa antrenata de Dragoș Militaru (33 de ani), a inregistrat o noua remiza in play-off-ul Ligii 2, 1-1 cu CSA Steaua pe teren propriu. Antrenorul ardelenilor a vorbit despre cum iși mobilizeaza jucatorii pentru un loc de baraj și despre duelurile ramase, cu Dinamo (d), Gloria Buzau (a),…

- Formatia Steaua a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Gloria Buzau, in etapa a cincea din play-off-ul Ligii a II-a. Unicul gol al meciului a fost marcat de Lopez, in minutul 71. Ultimul meci al etapei a V-a, Dinamo - Poli Iasi, are loc, marti, de la ora 20.00. In clasament,…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a aflat, astazi, programul jocurilor din Play-off. In prima runda, elevii lui Dragoș Militaru vor evolua pe Ghencea, cu Steaua, urmand ca apoi Dinamo sa vina la Dej, intr-un meci care cel mai probabil se va juca cu casa inchisa. Programul jocurilor Unirii Dej din Play-off-ul…

- Vlad Iacob, administratorul lui Dinamo, a fost extrem de incantat de calificarea in play-off-ul Ligii 2. Dinamo termina play-off-ul pe locul 6.S-au calificat in play-off: CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo Dinamo a remizat cu Poli Timișoara, 1-1, și a prins la limita locul…

- foto: captura Digi Sport 2 Gloria Buzau s-a calificat in play-off-ul Ligii secunde, grație egalului obținut azi, in ultima etapa a sezonului regular, dar și datorita altor rezultate inregistrate in aceeași etapa. Echipa antrenata de Adrian Mihalcea a egalat in minutul ’89, prin Boiciuc, dupa ce fusese…

- Azi s-a jucat ultima etapa din sezonul regulat al Ligii 2, astfel ca s-au stabilit echipele care merg in play-off și play-out. Luni, de la ora 13:00, se va trage la sorți programul din play-off și play-out. CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo s-au calificat in play-off,…