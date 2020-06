Stiri pe aceeasi tema

- "Eu ma multumesc ca ai mei sunt bine si am trecut peste acest lucru. A fost un soc! S-a intamplat lucrul asta anul trecut. Eu nu am fost in masina, trebuia sa fiu si eu in masina. Erau sotul meu si copilul meu. Poate ca a fost un simplu accident. Eu, personal, nu cred, pentru ca o asemenea masina,…

- Ana Birchall, fost ministru al Justitiei in Guvernul Dancila, a sustinut, la Realitatea PLUS, ca masina sa, in care se aflau sotul si fiul ei, a fost accidentata suspect anul trecut, exact in perioada in care s-a opus infiintarii Sectiei Speciale pentru procurori, spre nemultumirea PSD.

- Ana Birchall a dezvaluit, miercuri seara, la Realitatea PLUS, ca a fost ținta unei tentative de asasinat! Ea a povestit cum mașina sa, in care ar fi trebuit sa fie și ea, a fost lovita de un alt automobil. ”Sa ai dauna totala la o asemenea mașina e ceva!”, a relatat fostul ministru al Justiției,…

- Accident fatal in centrul Tiraspolului. Un pieton a fost lovit de catre o mașina chiar pe trecerea de pietoni. Impactul a fost atat de puternic, incat barbatul a fost aruncat la cațiva metri.Potrivit presei locale, victima este un barbat in varsta de 22 de ani.

- ​Președintele USR, Dan Barna, spune ca formațiunea sa va insista în Parlament pentru adoptarea proiectului de desființare a Secției Speciale de anchetare a magistraților, avizat negativ de Consiliul Superior al Magistraturii. El a adaugat ca este greu de înțeles de ce CSM continua sa protejeze…

- Fostul ministru al Justitiei, Ana Birchall, a criticat dur votul din plenul Consiliului Superior al Magistraturii de a aviza negativ desfiintarea Sectiei Speciale, sustinand ca reprezinta o sfidare la adresa majoritatii romanilor, opinia cvasi unanima a sistemului judiciar, recomandarile tuturor organismelor…

- Fostul ministru al Justiției susține ca fostul premier PSD ar fi de acord cu intenția UDMR de a modifica Codul Administrativ astfel incat limba maghiara sa devina obligatorie in localitațile cu minim 20% populație minoritara.“Zilele acestea cand am citit "razboinicele" declarații ale doamnei Dancila,…

- Un roman in varsta de 30 de ani a facut accident cu o mașina furata, duminica seara, fara sa aiba permis de conducere, in Catania, Italia, informeaza Catania Today.In autoturismul respectiv se mai afla un alt barbat roman. Șoferul a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a izbit de un stalp. Cei…