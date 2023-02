Stiri pe aceeasi tema

- Fumatul tigarilor cu marijuana nu va mai fi permis in spatiile publice din zonele istorice ale orasului Amsterdam incepand cu jumatatea lunii mai 2023, in contextul unor noi reglementari adoptate de oficialii olandezi pentru a contracara efectele negative ale turismului de masa, informeaza DPA.

- Turiștii care merg in Amsterdam strict cu scopul de „a se deconecta” vor primi lovitura, din partea localnicilor. Fumatul de marijuana va fi interzis in inima capitalei Olandei. De asemenea, strazile din Cartierul Roșu se vor inchide la puțin timp dupa miezul nopții.

- Primarul comunei Moieciu, Mircea Ionița Manea, a fost condamnat la inchisoare cu executare, in prima instanța, de Judecatoria Zarnești, intr-un proces care a durat patru ani. Alaturi de primar, au mai fost judecați in dosar un padurar și reprezentantul unui gater, pentru infracțiuni la regimul silvic.…

- Pe 17 decembrie, cand domeniul schiabil din Les Gets și-a deschis porțile pentru sezonul de zapada, a devenit, de asemenea, prima stațiune de schi din Europa care a interzis fumatul in intreaga sa zona comunala, sau, ca sa citam noul sau slogan de campanie: Les Gets, teritoriu fara mucuri de țigara.

- Municipalitatea din Amsterdam intentioneaza sa interzica fumatul de marijuana in anumite locuri din centrul vechi al orasului ca parte a unor masuri concepute pentru a preveni petrecerile excesive ale turistilor si pentru a proteja zonele in care traiesc localnicii. Se preconizeaza ca noile reglementari…