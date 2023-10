Amprenta de carbon - Scope 1, 2 si 3

Stiri pe aceeasi tema

- Incubatorul de Afaceri din Sfantu Gheorghe gazduieste o expozitie de produse sustenabile realizate de designeri locali, printre acestea numarandu-se obiecte vestimentare, accesorii, jucarii si mobilier. Expozitia este organizata de Asociatia Profesionala Transylvania Textile & Fashion, in cadrul unui…

- București, 21 septembrie 2023 - Genesis Property devine prima companie imobiliara din Romania care obține aprobarea țintei sale de reducere a emisiilor de CO2 pe termen scurt, pana in 2030, din partea Science Based Targets initiative (SBTi).SBTi este un parteneriat intre cateva dintre cele mai prestigioase…

- ”Ursus Breweries a facut o investitie de 2 milioane de euro intr-o instalatie care foloseste tehnologii de eficienta energetica pentru recuperarea energiei termice din gazele arse, la fabrica de bere din Buzau. Instalatia este un proiect special in grupul Asahi si face parte din seria de investitii…

- Constructorii de automobile se angajeaza sa investeasca miliarde de dolari in dezvoltarea de noi vehicule electrice cu baterii (BEV), așteptandu-se ca peste 30 de milioane de astfel de vehicule sa circule pe drumurile europene pana in 2030. Este posibil ca mașinile electrice sa nu genereze emisii la…

- Romania a dezvoltat un cadru institutional si juridic de integritate pentru a promova integritatea si a preveni coruptia in functiile executive de varf ale guvernului central si in cadrul agentiilor de aplicare a legii, dar sunt inca necesare imbunatatiri in mai multe domenii, potrivit unui raport de…

- Amprenta de carbon este cantitatea totala de gaze cu efect de sera, in special dioxid de carbon și metan, generate de activitațile noastre. Noile generații au devenit conștiente de necesitatea reducerii acestei amprente la nivel individual, pentru a opri consecințele negative ale schimbarilor climatice.

- In ultimii ani, a existat o preocupare tot mai mare cu privire la impactul activitaților umane asupra mediului, generata de schimbarile climatice. Un factor important care contribuie la aceste schimbari este eliberarea de dioxid de carbon (CO2) in atmosfera, menționata adesea ca amprenta de carbon.…