Stiri pe aceeasi tema

- Sute de reprezentanți ai instituțiilor de control vor participa, in weekendul urmator, la o ampla acțiune de verificare a respectarii masurilor anti-COVID in stațiunile montane de pe Valea Prahovei, cat și...

- Sute de reprezentanti ai institutiilor de control vor participa, in weekendul urmator, la o ampla actiune de verificare a respectarii masurilor anti-COVID in statiunile montane de pe Valea Prahovei, dar si in alte zone de agrement, pe fondul cresterii cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2, a anuntat,…

- In ultimele 24 de ore, peste 160 de politisti, politisti locali si reprezentanti ai autoritatii locale au actionat, sub coordonarea Institutiei Prefectului Judetul Tulcea, pentru verificarea modului in care se respecta prevederile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19.Astfel,…

- Numarul de turisti nerezidenti sositi in structurile de cazare colective din Romania, pe parcursul anului 2020, a fost de 452.000, iar suma totala cheltuita de acestia a insumat aproape 1,18 miliarde de lei, valoarea medie fiind de 2.609,7 lei/persoana, conform Institutului National de Statistica (INS).…

- Peste 25.000 de restaurante, fast-food-uri si terase au fost verificate de autoritati in ultima saptamana, in urma unor actiuni de control pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog. "In ultimele sapte zile, structurile…

- In ultimele 24 de ore, echipe de control au sancționat in județul Alba 111 persoane care nu au respectat masurile de protecție individuala și trei care nu au respectat restricțiile de deplasare. A fost organizata acțiune cu efective suplimentare in Alba Iulia. Inspectoratul de Poliție Județean Alba…

- Prefectul județului Dan Nechifor a anunțat ca in aceasta perioada sunt efectuate verificari amanunțite de catre Inspectoratul de Poliție Județean și Inspectoratul Județean de Jandarmi, urmare a unor sesizari privitoare la cardurile acordate de stat pentru masa calda.

- Chiar daca vorbim despre o zi lucratoare, mulți turiști se pare ca și-au luat liber de la munca de Boboteaza și Sf. Ion și se bucura de zapada din Poiana Brașov. Mii de persoane au luat cu asalt partiile din Poiana Brașov, asta pentru ca, din cauza condițiilor meteo, astazi nu s-a schiat pe partiile…