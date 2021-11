Stiri pe aceeasi tema

- Ikea scumpeste produsele din cauza cresterii costurilor cu transportul ● Tuburi de oxigen, atașate autoturismelor cu suspecți de Covid-19 care așteapta în parcarea Spitalului Județean Buzau ● Spitalul și Metroul. Cârtițele s-au apucat de cele mai mari proiecte de infrastructura ale Clujului…

- Beauty One a sarbatorit 15 ani de activitate, alaturi de experții din industria infrumusețarii și specialiștii din cele mai importante centre de infrumusețare din Romania, in cadrul evenimentului GALA BEAUTY ONE EXPERT 2021, organizat in perioada 3-5 octombrie.

- The 90`s are calling, in Iulius Mall Cluj! Daca toamna a venit la pachet cu o stare nostalgica sau pur și simplu vrei sa retraiești momente din adolescența ta, te așteptam in Iulius Mall, unde inca se desfașoara Muzeul Pop-Up Generația Millennials. Expoziția este o premiera in Romania și poți sa descoperi…

- Studenții straini au facut parte din farmecul Clujului inca de acum 40 - 50 de ani. Veneau atunci mulți studenți din Africa, Orientul apropiat, Grecia și unele țari europene. Aceștia locuiau in camine, nefiind permis atunci sa fie inchiriate apartamente. Mulți clujeni cumparau de la ei țigari, cafea…

- Tragedie fara margini in Iași, acolo unde un student strain, venit in Romania pentru a studia la o facultate, s-a stins din viața, dupa ce o șoferița l-a spulberat pe trecerea de pietoni. In cauza, oamenii legii efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa.

- Resedinta Frantei in Romania si-a deschis portile, sambata, pentru vizite programate si ghidate, cu ocazia celei de-a 38-a editii a Zilelor Europene ale Patrimoniului. “Este o traditie in Franta, am deschis astazi toate cladirile publice si o data pe an dam posibilitatea tuturor sa vina sa viziteze…

- V. Stoica Cu toții ne-am obișnuit cu imaginea fazanilor comuni: masculii cu cozile lor lungi și bifurcate, cu un penaj care trece prin nuanțe de maro, auriu, alb și negru și cu un cap cu penaj negru-albastrui și mult mai insipidele femele, cu penajul lor maro-cenușiu, care nu ies cu nimic in evidența,…

- Refugiații afgani din Europa se tem pentru viețile famiilor lor ramase in țara natala cucerita acum de talibani. Sarwar este un tanar afgan de numai 22 de ani, student la o universitate din Suedia. Este in vizita la prieteni in Romania și a acceptat sa ne spuna povestea lui.