- Un tanar in varsta de 25 de ani a petrecut 35 de ore in deriva, inconjurat de rechini, in Oceanul Atlantic, dupa ce ambarcațiunea sa a fost rasturnata de un val și dusa in larg, la aproape 20 de kilometri de coasta Floridei, transmite luni BBC.Barbatul, pe nume Charles Gregory, plecase la pescuit dimineața…

- Suleman Dawood, 19 ani, care a murit in submersibilul Titan, si-a luat cubul Rubik cu el pentru ca voia sa doboare un record mondial, a declarat mama sa, Christine, intr-un interviu pentru BBC, preluat de News.ro. Tanarul a aplicat la Guinness World Records, iar tatal sau, Shahzada, care a murit si…

- Michael Guillen, om de știința, scriitor și primul corespondent TV care a relatat despre epava Titanicului, spune ca exista doua motive principale pentru care turismul in apele adanci ar trebui oprit, dupa moartea pasagerilor submersibilului Titan, relateaza CNN.Guillen a marturisit ca a fost la un…

- Dupa zile de cautari de amploare ale submersibilului care se indrepta spre epava Titanicului, autoritatile americane au anuntat ca nava a suferit o „implozie catastrofala", iar o sursa din marina americana arata cand ar fi putut sa se fi intamplat acest lucru, relateaza presa de peste ocean. Marina…

- Dupa zile de cautari de amploare ale submersibilului Titan, disparut pe 18 iunie in Oceanul Atlantic, Garda de Coasta a SUA a anunțat, joi, ca cei cinci pasageri au murit. Anterior, autoritațile americane au transmis ca resturi care aparțin submarinului au fost gasite in apropiere de epava Titanicului,…

- Cinci persoane se aflau la bordul submarinului disparut duminica, in Oceanul Atlantic, cind se indrepta spre epava Titanicului, a anunțat Garda de Coasta a SUA și compania care deține submarinul. Deși o lista oficiala privind identitatea pasagerilor nu a fost inaintata, tabloidului britanic Daily Mail…

- Paza de Coasta a SUA a confiscat peste 14.153 de kilograme de cocaina in valoare de peste 186 de milioane de dolari. Autoritatile au declarat ca drogurile au fost interceptate in timpul a noua cazuri separate in apele internationale din Oceanul Atlantic si Marea Caraibelor. Doisprezece presupusi contrabandisti…

- DNA anunta, marti, trimiterea in judecata a unui ofiter de politie judiciara din cadrul Politiei de Frontiera pentru divulgarea de informatii care nu erau destinate publicitatii. Acesta ar fi transmis date unor jurnalisti referitoare la prinderea unor presupisi contrabandisti de tigari si a permis unui…