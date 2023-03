Americanul Kanak Jha, suspendat un an pentru erori de localizare Jucatorul american de tenis de masa Kanak Jha, participant la Jocurile Olimpice de la Rio si de la Tokyo, a primit o suspendare pe un an, din cauza ca a oferit date gresite privind localizarea sa la trei controale antidoping inopinate, a anuntat luni Agentia americana antidoping (USADA), citata de Reuters, potrivit Agerpres. Acumularea a trei erori de localizare intr-o perioada de 12 luni este considerata o incalcare a codului antidoping. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

