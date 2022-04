America impune noi sancţiuni Rusiei şi Belarusului Sanctiunile reprezinta cea mai recenta decizie a administratiei americane de a pedepsi cele doua tari pentru invazia din Ucraina – si prima data cand sanctiunile ca raspuns la razboi au venit de la Capitol Hill. Citește și De ce sa facem educatie financiara copiilor? Un proiect de lege suspenda relatiile comerciale normale cu Rusia si Belarus, determinand tarife mai mari la importurile din aceste tari. Celalalt interzice importurile de energie din Rusia, inclusiv petrol, carbune si gaze naturale. Senatul a adoptat in unanimitate cele doua masuri, joi dimineata. In timp ce Camera Reprezentantilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

