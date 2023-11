Stiri pe aceeasi tema

- Sonia Simionov și Iuliana Pepene la America Express au caștigat prima imunitate din etapa a doua a competiției, intr-o ediție care s-a impus ca lider de audiența pe toate segmentele de public.

- Ieri seara, la America Express, s-a desfașurat cursa pentru prima imunitate din etapa a doua. Concurenții s-au intalnit cu cele mai variate provocari in Țara Cafelei, de la misiunile amețitoare cu ochelarii care intorc imaginile cu susul in jos la muncile

- America Express a fost lider de audiența cu ediția in care s-a desfașurat cursa pentru prima imunitate din etapa a doua. Irina Fodor dezvaluie clasamentul și acorda prima imunitate a etapei a doua, in aceasta seara, de la 20:30.

- Cel mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, și-a pastrat supremația in topul audiențelor cu ediția de ieri seara, in care Ionuț Rusu și George Tanase au caștigat cea de-a doua imunitate. In seara aceasta urmeaza momente incord

- Cel mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, și-a pastrat supremația in topul audiențelor cu ediția de ieri seara, in care Ionuț Rusu și George Tanase au caștigat cea de-a doua imunitate.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 23 octombrie 2023. Intr-o cursa acerba pentru imunitate, tensiunile au escaladat rapid intre concurentele Alexia Eram și Sonia Simionov, culminand intr-un schimb dur de replici, dupa ce jurnalista a sesizat gestul Alexiei Eram. Miza uriașa a acestei…

- Ieri seara, in cea de-a doua ediție a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, s-a desfașurat primul joc pentru amuleta și Joker, caștigat de echipa formata din Alexia și Aris Eram. In aceasta seara, cursa continua cu provocari din ce in ce in mai dificile pentru concurenți:…

- Ediția de aseara Chefi la cuțite s-a impus ca lider de audiența pe targeturile comercial și urban, lupta pentru amuleta aducandu-i prima victorie din acest sezon lui Chef Florin Dumitrescu. Seara s-a incheiat cu o vizita cu totul speciala: Jyoti Amge, cea