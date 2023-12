Stiri pe aceeasi tema

- Victoria din ediția de aseara America Express le-a adus lui Aris și Alexiei Eram imunitatea mica, la pachet cu biletele pentru Argentina, ultima țara de pe Drumul Soarelui. Aventura continua cu o seara plina de adrenalina și emoții: din patru echipe, trei vor pleca in cursa pentru ultima șansa.

- Ediția din 1 decembrie 2023 de la America Express a adus o surpriza pentru concurenții care au intrat in cursa pentru ultima șansa. Irina Fodor le-a inmanat obiecte tradițional romanești și au avut de facut o proba diferita. Ce provocare au primit.

- Ediția din 1 decembrie 2023 de la America Express a adus in discuție vechi probleme intre echipe și a dat startul unor tensiuni care s-au conturat in trecut. Trei echipe au intrat in cursa pentru ultima șansa.

- Trei echipe s-au intrecut in prima cursa pentru ultima șansa in Ecuador. Laura Giurcanu și Sanziana Negru, Ionuț Rusu și George Tanase și Ada și Tony Galeș au facut tot posibilul sa duca misiunile la bun sfarșit și sa ajunga primii la Irina Fodor.

- Trei echipe se vor intrece in ediția 19 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 15 noiembrie 2023, pentru a ramane in competiție. Iata cine sunt concurenții care au intrat la cursa pentru ultima șansa, dar și ce a facut-o pe Ada Galeș sa rabufneasca.

- Trei echipe s-au intrecut la jocul pentru amuleta, in ediția 18 a emisiunii America Express sezonul 6. Dupa o confruntare dificila, Irina Fodor a anunțat cine a caștigat avantajul, in ediția din 14 noiembrie 2023.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 8 noiembrie 2023. Ce echipe intra in cursa pentru ultima șansa. Votul s-a dat cu carțile pe fața, insa o alegere complet neprevazuta a destabilizat totul.

- Rasturnare de situație in ediția din aceasta seara a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6. In momentul in care Irina Fodor a anunțat cine sunt cele trei echipe care intra in cursa pentru ultima șansa, ceilalți concurenți au ramas surprinși.