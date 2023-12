Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram a clacat și a fost la un pas sa cedeze, chiar in cursa pentru ultima șansa din ediția 36 a sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 13 decembrie 2023. S-au dat cuvinte grele intre concurenta și fratele sau, Aris Eram.

- Concurenții sunt puși in situații tot mai dificile pe masura ce emisiunea se apropie de final. In episodul din aceasta seara, Romica Țociu a cedat in timpul cursei pentru ultima șansa. Concurentul a spus ca vrea sa mearga acasa.

- Alexia Eram a dezvaluit, in urma cu puțin timp, ce salariu are. Concurenta de la "America Express" a precizat cat caștiga lunar in urma campaniilor prezentate de ea. Iata ce declarații a facut, in urma cu puțin timp, Alexia Eram!

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 25 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 27 noiembrie 2023, Iulia Albu a rabufnit. Intr-un moment tensionat, in timpul unei misiuni, concurenta nu s-a mai putut abține și țipat la niște copii.

- Tensiunile cresc de la o ediție la alta, iar presiunea iși spune cuvantul chiar și in echipele bine sudate. In ediția din aceasta seara, in timpul jocului de amuleta, Alexia Eram a izbucnit in lacrimi. Ce a suparat-o atat de tare pe concurenta.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 23 din 22 noiembrie 2023. In cadrul cursei pentru ultima șansa, echipele au fost plasate in fața unei provocari unice: sa manance Cuy, o delicatesa din Ecuador constand in porcușor de Guineea la gratar. Aceasta proba este o experiența culinara neobișnuita,…

- Tensiuni in cursa pentru ultima șansa, in ediția din aceasta seara, cea cu numarul 19 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 15 noiembrie 2023. Ada Galeș a fost scoasa din sarite. Ce a enervat-o la culme pe concurenta.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 16 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 12 noiembrie 2023, Alexia Eram și-a ieșit din minți. In timp ce se afla in mașina unui localnic, concurenta nu s-a putut stapani și a avut o reacție nervoasa.