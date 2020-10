Amenzi pentru cetățenii care nu poartă măști în spațiile publice Persoanele care nu purtau masca au fost amendate de catre jandarmi. In ultimele zile, jandarmii ieșeni au continuat misiunile pentru asigurarea publice și punerea in aplicare a masurilor stabilite, pe linia prevenirii raspandirii virusului SARS Cov2, alaturi de celelalte structuri M.A.I. – Poliție și Poliție de Frontiera, sub coordonarea Instituției Prefectului. Pe timpul activitaților desfașurate in teren au fost aplicate un numar de 219 sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor fiind de 31.050 lei. Dintre acestea un numar de 127 sancțiuni au fost date pentru nerespectarea masurii privind… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Italia își extinde starea de urgența, iar odata cu aceasta acțiune, masca de protecție care acopera întreaga fața devine obligatorie chiar și în spațiile publice, în afara casei. Persoanele care nu respecta aceasta masura de precauție…

- Masca de protecție devine obligatorie in toate spațiile publice in Polonia, incepand de sambata, a anunțat prim-ministrul guvernului polonez, Mateusz Morawiecki. Țara se confrunta cu o creștere record a cazurilor de imbolnavire cu Covid-19, relateaza AFP, transmite digi24.ro.

- O comuna din Ardeal a impus purtarea mastii in toate spatiile publice deschise. Este prima localitate din Romania care ia o asemenea masura pentru protejarea populatiei de raspandirea coronavirusului.

- Spatiile si intervalele publice in care masca va deveni obligatorie vor fi stabilite la propunerea DSP-ului, care va lua in considerare probabilitatea prezentei concomitente a unui numar mare de persoane in spatiile respective. Citeste si: Masca devine obligatorie in aer liber si in judetul…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș s-a intrunit astazi intr-o ședința extraordinara, in urma careia s-au aprobat mai multe restricții noi pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Astfel, terasele localurilor din Timiș vor putea avea program doar pana la ora 23.00, iar masca devine…

- In Grecia, masca de protecție va fi din nou obligatorie in magazine, banci, servicii publice si in alte locuri inchise, in contextul unei cresteri a numarului cazurilor de coronavirus, relateaza AFP.

- Persoanele care nu vor purta masca de protecție in spațiile publice inchise vor primi o amenda de 135 de euro. Acest lucru a fost anunțat de guvernul francez, relateaza The Guardian.Noilereglementari sunt valabile de luni, intr-o incercare a Franței de a preveni unal doilea val al infecțiilor cu noul…

- In Andorra, purtarea mastii a devenit obligatorie de miercuri. Oricarei persoana de peste zece ani i se impune purtarea maștii in spatiile publice, dupa o reaparitie a cazurilor de COVID-19, informeaza AFP, preluat de Agerpres.