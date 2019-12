Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a anuntat sambata emiterea iminenta a unui mandat de arestare impotriva fostului presedinte Evo Morales, refugiat in Argentina si vizat de anchete pentru rebeliune si terorism, noteaza AFP. "In zilele urmatoare va fi emis un mandat de arestare (contra…

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a promulgat, duminica, legea prin care sunt convocate noi alegeri prezidentiale si legislative fara participarea fostului presedinte Evo Morales, scrutine care ar trebui sa linisteasca tara sud-americana unde violentele s-au soldat 32 de morti intr-o…

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a promulgat, duminica, legea prin care sunt convocate noi alegeri prezidentiale si legislative fara participarea fostului presedinte Evo Morales, scrutine care ar trebui sa linisteasca tara sud-americana unde violentele s-au soldat 32 de morti intr-o…

- Guvernul interimar al Boliviei va expulza diplomatii venezueleni aflati la post in La Paz pentru ca au "incalcat regulile diplomatiei amestecandu-se" in problemele interne ale acestei tari andine, a anuntat vineri sefa diplomatiei boliviene, Karen Longaric, citata de AFP. "Vom da un termen…

- Fostul presedinte al Boliviei, Evo Morales, poate sa se intoarca in tara din exilul sau in Mexic, dar va trebui "sa raspunda in fata justitiei" pentru neregulile de la alegerile prezidentiale din 20 octombrie si pentru "acuzatiile de coruptie", a afirmat vineri presedinta interimara boliviana Jeanine…

- Fostul presedinte al Boliviei, Evo Morales, poate sa se intoarca in tara din exilul sau in Mexic, dar va trebui "sa raspunda in fata justitiei" pentru neregulile de la alegerile prezidentiale din 20 octombrie si pentru "acuzatiile de coruptie", a afirmat vineri presedinta interimara boliviana Jeanine…

- Senatoarea boliviana Jeanine Anez s-a autodeclarat presedinte interimar, marti, in ciuda unui boicot al aliatilor fostului presedinte Evo Morales, care a lasat Camera Legislativa fara numarul minim de parlamentari cerut pentru nominalizare. Anez a declarat ca ea a devenit presedinte interimar…

- Teritoriul britanic cu 34.000 de locuitori, pe care Brexitul il va spulbera. Țara a carei economie depinde 100% de UE Locuitorii din Gibraltar aleg joi cei 17 membri ai Parlamentului, intr-un context de incertitudine cu privire la consecintele Brexitului asupra acestui teritoriu britanic situat la sud…