Ambasadarul ucrainean în Germania face presiuni pentru avioanele de luptă împotriva Rusiei Ambasadorul ucrainean in Germania, Oleksii Makeiev, a subliniat luni cat de importante sunt avioanele de lupta in razboiul impotriva Rusiei, informeaza dpa. „Inca nu am cerut Germaniei avioane de lupta”, a declarat Makeiev pentru Deutsche Welle. Dar ele sunt importante, a spus el, deoarece sunt necesare pentru a dobori rachetele rusesti. „Rusia trage multe rachete asupra oraselor si infrastructurii ucrainene. Avioanele de lupta fac parte din eforturile Ucrainei de a-si apara spatiul aerian, a spus ambasadorul ucrainean. Ucraina cere avioane de lupta, iar Statele Unite nu au exclus inca livrarea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

