Ambasadoarea Statelor Unite la Moscova a contactat direct autoritatile ruse in week-end pentru a le asigura ca tara sa nu este implicata in rebeliunea esuata a grupului Wagner din Rusia, a anuntat luni Departamentul de Stat, informeaza AFP, citata de Agerpres. US Ambassador to Russia Lynne Tracy got in touch with Russian foreign ministry officials