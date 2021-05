"Panic", noul serial original difuzat de Amazon Prime Video si care se lanseaza pe 28 mai, a difuzat joi trailer-ul sau oficial in care sunt prezentate cateva reguli ciudate ale jocului care da titlu serialului, relateaza EFE.



Produs de Amazon Studios, serialul a fost creat si scris de Lauren Oliver, autoarea best-seller-ului cu acelasi nume, care este totodata producator executiv, alaturi de Joe Rot, Jeff Kirschenbaum si Adam Schroeder.



"Panic" este numele unui joc plin de provocari periculoase la care elevii din ultimul an al unui orasel din Texas participa in fiecare…