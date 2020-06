Stiri pe aceeasi tema

- Turul Ciclist al Sibiului se va desfasura in perioada 23-26 iulie, dupa ce organizatorii au decis impreuna cu participantii ca aceasta perioada ar fi mai potrivita pentru derularea competitiei tinand cont...

- Targul de carte de la Frankfurt, cel mai amplu eveniment de acest fel din lume, se va desfasura in perioada in care a fost programat initial, la jumatatea lunii octombrie, au anuntat miercuri organizatorii evenimentului, un semn al revenirii la normalitate in contextul pandemiei de

- ​Organizatorii Laver Cup asigurau în urma cu doar câteva saptamâni ca ediția din 2020 se va disputa la Boston în perioada 24-26 septembrie 2020, cu toate ca în aceeași perioada ar urma sa aiba loc Roland Garros-ul. Pâna la urma, turneul parizian de Grand Slam a avut…

- Directorul Turului Frantei, Christian Prudhomme, a anuntat, miercuri, la France 2, ca Marea Bucla a fost amanata pentru intervalul 29 august - 20 septembrie, iar programul etapelor va ramane neschimbat, potrivit news.ro.Si Uniunea Ciclista Internationala (UCI) a anuntat amanarea turului.…

- Este pentru prima oara dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial cand turneul de tenis de la Wimbledon este anulat. Editia din acest an ar fi trebuit sa se desfasoare in perioada 29 iunie - 12 iulie. Citeste si Simona Halep sta acasa non-stop. Campioana ne arata ultimul lucru pe care l-a facut…

- Turneul de tenis de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, era prevazut in perioada 24 mai - 7 iunie, a fost reprogramat in intervalul 20 septembrie - 4 octombrie. ''Pentru a garanta sanatatea si siguranta tuturor celor implicati in pregatirea turneului, Federatia franceza de tenis…

- Ziarul Bursa anunța ca pentru preventia contaminarii, pe durata starii de urgenta, nu va mai tipari ziarul în tipografie, deoarece nu poate garanta aseptizarea verigilor implicate în tiparire, distributie, transport si desfacerea ziarului pe piata. Editia print va aparea doar în format…

- Cea de-a patra editie a Bucharest Fashion Film Festival, programata pentru perioada 23 - 26 aprilie, se amana, anunta organizatorii. "Avand in vedere contextul actual, cea de-a patra editie Bucharest Fashion Film Festival, care era programata pentru 23 - 26 aprilie, se amana pana cand…