Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a SUA, Jill Bden, le-a facut o farsa, in calitate de "pacaleala de 1 aprilie", pasagerilor care o insoteau joi in timpul unui zbor, distribuindu-le inghetata pe bat deghizata in stewardesa, informeaza AFP potrivit Agerpres. Membrii echipajului si reprezentanti ai serviciilor secrete…

- Verificari ale polițiștilor și jandarmilor in zonele aflate in carantina, dar și in restul județului. Oamenii legii au verificat zonele aglomerate și mijloacele de transport in comun și au dat amenzi de peste 100.000 de lei. Cele mai multe pentru cei care nu au purtat masca de protecție.

- Interzicerea circulatiei dupa ora 18:00 in weekend este una dintre masurile pe care autoritatile le iau in calcul dupa ce rata de infectare a ajuns, luni, in Capitala la 5,67 la mia de locuitori. Medicul Monica Pop a reactionat. „Sa-i tina si pe medici acasa dupa ora 18:00, daca gandesc asa.…

- Fiindca era prea multa fericire in aer, cațiva fani s-au manifestat cu privire la unele postari ale cuplului Smiley și Gina Pistol, in privința fiicei lor. Oamenii au gasit ca anunțul vedetelor are in spate o metoda de publicitate a unui produs. Smiley și Gina Pistol au fost acuzați de internauți ca…

- Primarul general Nicusor Dan s-a intalnit cu reprezentantii Companiei Municipale Parcuri si Gradini si a precizat ca salariile angajatilor sunt platite la zi, insa companiile municipale vor fi desfiintate. In acest context, Dan i-a incurajat pe acestia sa se inscrie la concursurile pe care ALPAB…

- Sibienii care locuiesc singuri vor plati cea mai mare taxa de salubrizare din țara, daca Regulamentul supus votului Consiliului Local Sibiu va fi adoptat in forma in care a fost pus in dezbatere publica. Taxa e de trei ori mai mare fața de București, Cluj-Napoca sau Iași. Operatorul de salubritate…

- Campioana CFR Cluj si-a reluat, luni, pregatirile pentru partea a doua a sezonului Ligii I, potrivit news.ro. Citește și: Situație alarmanta la nivel mondial! Oamenii de știința au intrat in panica: Vaccinurile anti-COVID-19 ar putea sa nu funcționeze impotriva noului coronavirus sud-african…

- Panica s-a instalat printre localnicii din comuna Valea Chioarului dupa ce un copil in varsta de aproximativ 13 ani și jumatate ar fi aprins claia de fan a unui satean. Oamenii susțin ca l-au vazut pe baiat pe cararea care ducea spre claia ”farcitura” iar apoi aceasta a fost imediat cuprinsa de flacari.…