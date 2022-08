Stiri pe aceeasi tema

- Romania este una dintre cele mai frumoase țari din Europa, iar zona noastra de munte este un cu adevarat spectaculoasa. Drumuri extraordinare, precum Transfagarașan, cascade, trasee montane cu priveliști deosebite, sunt doar cateva dintre lucrurile de care turiștii se pot bucura daca aleg zona de munte…

- Guvernul Romaniei a aprobat, miercuri, o hotarare prin care patru comune din județul Suceava au primit oficial titlul de stațiuni turistice de interes local. Este vorba despre comunele Moldovița, Panaci, Putna, Șaru Dornei și Vama. Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel ...

- Ministrul atreprenoriatului și turismului, Constantin Daniel Cadariu, a anunțat ca in ședința de astazi, Guvernul Romaniei a adoptat o hotarare pentru aprobarea atestarii unor localitați sau parți din localitați ca stațiuni turistice de interes local. Constantin Daniel Cadariu a spus ca in urma verificarii…

- Turismul in Maramures ocupa un loc tot mai important, in special dupa ce mineritul s-a inchis. Localitatile din Maramuresul istoric s-au transformat in adevarate locuri de agrement, iar numarul turistilor a crescut constant. Mai mult, localitatea Moisei chiar a devenit, in urma cu cativa ani, statiune…

- Oradea este unul dintre cele mai frumoase orașe din Romania. Poate ca nu mulți știu, insa acesta mai este denumit și Art Nouveau a Romaniei, datorita numarului mare de construcții ce aparțin acestui stil. Iata care sunt cele mai frumoase obiective turistice din Oradea, pe care nu trebuie sa le ratezi…

- Ce au descoperit turiștii straini care au venit in ultima perioada in Romania, dincolo de caile deja batute? Am incercat sa raspund la aceasta intrebare vorbind cu straini care au fost sau care traiesc inca in Romania sau citind bloguri de travel din alte țari. Iata ce am aflat.

- Mohammad Murad, Presedinte Phoenicia Hotels si Presedinte de Onoare al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, organizeaza miercuri, 8 iunie, o conferinta de presa, in cadrul careia vorbeste si despre problemele cu care investitorii de pe litoralul romanesc se confrunta in acest sezon. Acesta…

- Torino este un oraș cu importante obiective turistice și locuri de vizitat faimoase. Torino a servit drept prima capitala a Italiei și a fost un centru cultural și economic major pentru țara timp de mulți ani. Descopera cele mai frumoase locuri de vizitat in Torino:Despre TorinoTorino, capitala Piemontului,…