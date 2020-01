Stiri pe aceeasi tema

- Viteza medie a trenurilor românești de pasageri este de sub 45 km/h și a celor de marfa, de sub 20 km/h, iar domeniul feroviar sta foarte rau. Elveția a construit tunele de zeci de kilometri în Alpi, pe unde trenurile ruleaza cu 200 km/h, iar noi nu am electrificat mai nimic în rețea…

- Procesul in care o femeie din Bucuresti este judecata pentru un cumplit accident petrecut pe raza judetului nostru, in urma caruia o femeie in varsta de 45 de ani si o copila de 5 ani, care mergeau impreuna pe marginea drumului, au fost accidentate mortal, s-a judecat la instanta de fond, ...

- OPCOM (bursa energiei) a lansat miercuri funcționarea în regim cuplat a pieței intrazilnice de energie electrica din România cu piețele din alte 20 de țari participante la un proiect european de introducere a tranzacționarii transfrontaliere pan-europene, se arata într-un comunicat…

- Premierul polonez a trimis o scrisoare catre compania de streaming Netflix prin care insista pentru modificarea unor date care apar intr-un serial documentar despre lagarele de concentrare naziste, informeaza Agerpres. Inaltul oficial reclama faptul ca in serial Polonia ar fi responsabila pentru lagare,…

- Premierul polonez a scris o scrisoare catre compania de streaming Netflix insistand asupra operarii unor modificari intr-un serial documentar despre lagarele de concentrare naziste, informeaza marti BBC. Mateusz Morawiecki a declarat ca o harta prezentata in serial localizeaza lagarele de concentrare…

- Premierul polonez a trimis o scrisoare catre compania de streaming Netflix, insistand asupra modificarilor unui documentar despre lagarele de concentrare naziste. Mateusz Morawiecki susține ca o harta prezentata in serie localizeaza lagarele de concentrare din Polonia moderna. Aceasta prezinta o Polonie…

- Potrivit companiei, transformarea Clever in Free Now va permite pasagerilor din Romania sa foloseasca o singura aplicatie pentru a gasi cea mai buna solutie de transport, in regim de taxi sau transport alternativ, in Romania si in peste 100 de orase din noua tari europene in care grupul opereaza,…

- Echipa chineza de orientare pe distanța medie a fost descalificata de la Jocurile Mondiale Militare, desfașurate la Wuhan (China), din cauza ca ar fi trișat ”pe scara larga”, informeaza Business Insider. Inițial, China a obținut medaliile de aur și argint și locul IV in proba feminina și argint la cea…