Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul de fotbal al Romaniei, cel spaniol, dar și alte competiții majore, precum Liga Campionilor și Europa League au fost suspendate. Mai multe echipe mari sunt in carantina: Juventus, Inter Milano, iar ultima pe lista este chiar Real Madrid: jucatorii au fost izolați, dupa ce un sportiv a fost…

- Meciurile de fotbal Sevilla FC - AS Roma si Inter Milano - Getafe, din turul optimilor de finala ale Europa League, nu se vor disputa joi, asa cum era prevazut, a anuntat miercuri UEFA. "Ca urmare a restrictiilor de calatorie intre Spania si Italia, meciurile Sevilla - AS Roma si Internazionale…

- Meciul dintre Inter Milano și Getafe, programat joi, de la ora 22:00, in optimile de finala ale Europa League, are toate șansele sa nu se mai dispute. Speriați de coronavirus, oficialii clubului spaniol au anunțat ca echipa lor nu va face deplasarea in Lombardia, deși accesul fanilor este interzis."Le-am…

- Ministerul Sanatatii, Consumului si Bunastarii Sociale din Spania a recomandat marti ca meciurile de fotbal Valencia - Atalanta Bergamo, de pe 10 martie, din returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, si Getafe - Inter Milano, de pe 19 de martie, din turul optimilor Europa League, sa se disputa…

- "Walter Zenga este noul antrenor al formatiei, el semnand un contract pana pe 30 iunie 2021. Zenga il va avea ca antrenor secund pe Max Canzi", a informat gruparea din Serie A. In varsta de 58 ani, Walter Zenga este liber de contract, dupa ce a pregatit ultima oara echipa italiana Venezia,…

- ​"UEFA este în contact cu autoritatile internationale si locale" în legatura cu epidemia de coronavirus, a indicat luni forul fotbalistic european, când au ramas 102 zile pâna la EURO 2020, ce va avea loc în 12 tari din Europa, printre care si România, scrie…

- Inter Milano s-a impus cu 2-0 in deplasarea de la Ludogorets și este cu un pas mai aproape de optimile Europa League. Intrat pe teren in minutul 64, Lukaku a marcat un gol și dat o pasa decisiva pentru reușita lui Eriksen.

- Inter joaca azi, de la ora 19:55, cu bulgarii de la Ludogoreț, in turul 16-imilor Europa League. Fanii milanezi au trecut prin București in drumul spre Bulgaria. Ludogoreț - Inter va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2 și TV Telekom Sport 2 Fanii lui Inter vor fi prezenți in numar…