Alunecare de teren soldată cu cel puţin 4 morţi în Coreea de Sud Patru persoane si-au pierdut viata si una a fost data disparuta dupa ce ploile puternice au declansat o alunecare de teren intr-o localitate sudica din Coreea de Sud, au anuntat sambata autoritatile de la Seul, transmite DPA.



Cinci gospodarii au fost acoperite de alunecarea de teren care a lovit vineri un sat din Gokseong, la aproximativ 400 de kilometri sud de Seoul, conform agentiei Yonhap.



Trei victime cu varsta intre 50 si 70 de ani au fost salvate la scurt timp dupa producerea alunecarii de teren, dar toate au murit ulterior, la spital. O a patra victima a fost descoperita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

