Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala investiției este estimata la 40,66 milioane lei plus TVA, respectiv 48,38 milioane lei cu tot cu taxa. Termenul limita de primire a ofertelor este 12 august. Intenția de a participa la licitație trebuie anunțata de catre cei interesați la MApN pana pe 2 mai.In 2015, toate acestea erau…

- Primaria Bacau a dat ordinul de incepere a lucrarilor la Insula de Agrement. Este vorba despre restul lucrarilor de executat pentru finalizarea obiectivului inceput in 2015, a carui finanțarea europeana s-a pierdut. Deși a fost deschisa publicului... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Printr-o adresa trimisa Primariei, consortiul care asigura administrarea judiciara a SC Colterm solicita plata urgenta a trei milioane de lei, pe motiv ca societatea nu mai are bani si s-ar putea sista din nou gazul. In replica, primarul Dominic Fritz afirma ca nu are nicio baza legala pentru a achita…

- Termenul de plata este pana la 31 martie. Plata impozitelor se poate face prin mai multe metode care nu necesita prezența la ghișeu. Brașovenii mai au la dispoziție o saptamana, pana in 31 martie, pentru a-și achita obligațiile fața de bugetul local. Cei care care iși platesc impozitele pana la aceasta…

- Primaria Craiova a reluat licitația pentru modernizarea depoului de tramvaie, un obiectiv trasat inca din decembrie 2019, cand a fost semnat contractul de finanțare europeana. Municipalitatea are la dispoziție nu mai puțin de 11,8 milioane de euro pentru reabilitarea cladirilor existente in incinta…

- Planul de urbanism al acestora, alaturi de alte circa 40 de proiecte, se va afla azi pe masa consilierilor locali intruniti in sedinta. Ce alte chestiuni importante se vor mai dezbate? Alesii locali se reunesc astazi in sedinta ca sa cada de acord asupra a peste 40 de proiecte de hotarare. Printre…

- Proiectul inițiat inca de anul trecut de consilierul Dorin Chirilescu, privind ajutorul acordat tinerilor care fac copii, a fost adoptat de Consiliul Local, dupa ce reprezentanți de la majoritatea partidelor s-au trecut co-semnatari ai inițiativei.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In cadrul unei conferințe de presa care a avut loc la sediul Partidului Social Democrat Alba astazi, 28 ianuarie 2022, purtatorul de cuvant al partidului, Radu Cristian, consilier local al municipiului Sebeș, a vorbit despre excedentul bugetar de care se bucura orașul sau și despre multiplele cai prin…