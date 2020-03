Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, a crescut semnificativ in Romania, in ultima zi. „Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576…

- Pana astazi, 18 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 246 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 29 noi cazuri de imbolnavire. De asemenea, dintre cele 246 de persoane…

- Inca 19 cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania, astfel ca bilanțul total ajunge la 158. The post Coronavirus in Romania: Inca 19 cazuri de infectare au fost confirmate. Bilanțul total ajunge la 158 appeared first on NewsBV .

- Alte patru cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania, bilanțul imbolnavirilor ajungand la 68. Este vorba de trei barbați și o femeie din Constanța. Revenim cu informatii!

- Ziarul Unirea Alte 5 cazuri de infectare cu CORONAVIRUS, CONFIRMATE: Bilanțul a ajuns la 64, dintre care 25 in capitala Alte 5 cazuri de infectare cu CORONAVIRUS, CONFIRMATE: Bilanțul a ajuns la 64, dintre care 25 in capitala Inca cinci cazuri de infectare cu Coronavirus COVID – 19 au fost anuntate…

- Doua cazuri noi de coronavirus au fost confirmate joi dimineața in Romania, numarul total ajungand astfel la 49. Este vorba despre o femeie și un barbat din București, ei fiind contacți indirecți ai pacientului 17, care a fost internat pe 5 martie la Spitalul Dimitrie Gerota, fiind depistat pozitiv…

- Ziarul Unirea DSP Alba: 9 cazuri confirmate, de infectare cu coronavirus in Romania. Situația la nivel global Pana astazi, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost declarate vindecate…

- A fost confirmat primul caz de infectare cu Covid-19 in Olanda. Un pacient care a calatorit recent in Italia a fost infectat cu coronavirus, relateaza institutul olandez pentru Sanatate Publica si Mediu (RIVM). De asemenea, a fost depistat primul caz de COVID-19 si in Irlanda de Nord.