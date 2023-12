Alt cadou pentru pensionari: Pentru cei cu venituri de până la 1.830 lei Curg veștile bune cu cateva luni inainte de alegeri. Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un proiect privind extinderea programului de compensare cu 90% a pretului medicamentelor pentru pensionari, urmand ca de la 1 ianuarie sa beneficieze de aceasta facilitate pensionarii cu venituri de pana la 1.830 lei pe luna, comparativ cu 1.608 lei pe luna in prezent. „A fost aprobata o hotarare care e menita sa sustina accesul cat mai multor pensionari la medicamente. Guvernul a decis majorarea plafonului de venituri pana la care pensionarii pot beneficia de compensarea cu 90% a medicamentelor. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un proiect privind extinderea programului de compensare cu 90% a pretului medicamentelor pentru pensionari, urmand ca de la 1 ianuarie sa beneficieze de aceasta facilitate pensionarii cu venituri de pana la 1.830 lei pe luna, comparativ cu 1.608 lei pe luna in…

- Se dau bani in plus, pe langa pensie, pentru pensionari, in 2024! S-a publicat in Monitorul OficialOrdonanța de Urgența a Guvernului condus de catre Marcel Ciolacu a fost publicata in Monitorul Oficial. Pensionarii vor beneficia de bani in plus, pe langa pensie, in anul 2024. Mai mult, pensionarii…

- Pensionarii, persoanele cu venituri reduse și cele care sufera de handicap din Cluj-Napoca pot beneficia de un ajutor de 400 de lei pentru achiziționarea de alimente. Data limita pentru depunerea cererilor pentru programul ,,ALIMENTE” este 29 noiembrie.De acest program pot beneficia solicitanții cu…

- Fondul arhivistic apartinand Departamentului Securitatii Statului si aflat in gestiunea Ministerului Apararii Nationale urmeaza sa fie predat Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. Conform unei Hotarari aprobate de Guvernul, informatiile clasificate respective vor fi scoase de…

- Vouchere pentru alimente 2024: Romanii cu venituri mici vor putea beneficia de ajutorul financiar și anul viitor Vouchere pentru alimente 2024: Romanii cu venituri mici vor putea beneficia de ajutorul financiar și anul viitor Pensionarii cu venituri mici vor primi si anul viitor voucherele pentru alimente.…

- Vești bune pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 lei. De la jumatatea lunii octombrie intra in plata ajutoarele. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, la inceputul sedintei de luni a Executivului, ca de la jumatatea lunii octombrie intra la plata ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, luni, la inceputul sedintei de Guvern, ca incepand cu jumatatea lunii octombrie intra la plata ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei. „Deci sper ca este clar pentru toata lumea ca nu se poate vorbi de recesiune in Romania”, a adaugat seful Guvernului.

- Guvernul a aprobat continuarea programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „In domeniul Educatiei va fi continuat programul pilot de acordare…