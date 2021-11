Alro Slatina redirecționează 500.000 de metri cubi de oxigen industrial către secțiile ATI Alro redirectioneaza aproximativ 500.000 de metri cubi de oxigen industial, pentru a ajuta sistemul medical, grav afectat de cel de-al patrulea val de Covid-19. Alro utilizeaza aproximativ 240.000 de metri cubi de oxigen tehnic pe luna in cadrul proceselor sale tehnologice, respectiv pentru a opera arzatoarele cuptoarelor utilizate pentru topirea aluminiului reciclat.”Aceste vremuri dificile ne-au confirmat ca trebuie sa ramanem impreuna si sa ne sprijinim reciproc atat in activitatile de afaceri, cat si in cadrul comunitatilor locale. Astfel, avand in vedere criza de oxigen din sistemul sanitar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul a deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul cantaretului de muzica populara Petrica Mitu Stoian, care a murit la Secția ATI a Spitalului Judetean din Resita, dupa ce fusese internat la Clinica privata Nera pentru tratament post-COVID. „Va informam ca la data de 8.11.2021, pe rolul…

- Spitalul Județean din Buzau trece printr-o situație critica. Nu exista niciun loc liber pentru pacienți, iar bolnavii de COVID-19 sunt nevoiți sa primeasca oxigen in propriile mașini. Oamenii stau in așteptarea rezultatelor testelor PCR, iar din nevoia disperata de tratament, in parcarea spitalului…

- Dupa un an de la incendiul izbucnit la Spitalul din Piatra Neam, in urma caruia au murit 10 pacienți intubați, bolnavi de Covid 19, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie informeaza ca in 25 octombrie, 2021, șase foști manageri ai spitalului, șeful Secției ATI și doua asistente…

- Avarie, joi, intr-o secție COVID a Spitalului Județean de Urgența Pitești. Furnizarea energiei electrice in secția unde erau internați 30 de pacienți, cei mai mulți conectați la concentratoare de oxigen, a fost intrerupta, potrivit Mediafax.

- Spitalele din județul Argeș funcționeaza, in acest moment, la capacitate maxima, iar șansele de alocare de noi paturi pentru pacienții cu COVID-19 sunt foarte mici, transmit reprezentanții Prefecturii, luni, printr-un mesaj publicat pe Facebook. In acest context, autoritațile fac apel la cetațeni sa…

- Spitalele din toata țara sunt din nou suprasolicitate. In Argeș, nu mai exista niciun loc cu oxigen la sectiile Covid ale spitalelor din județ. Anuntul a fost facut de subprefectul județului, Lucian Ionescu: Am stat 3 ore in ședința cu managerii de spitale pentru a gasi locuri suplimentare cu sursa…

- La Spitalul Universitar Universitar de Urgența București, situația este dramatica: „Nu mai avem locuri, nu mai avem surse de oxigen”, avertizeaza dr. Silvia Nica, medic primar medicina de urgența, medic specialist ATI. ”La miezul nopții (luni spre marți, n.r.), in Unitatea de primiri urgențe erau peste…

- Valul patru al pandemiei de coronavirus a lovit deja Spitalul Slatina insa, potrivit medicului Florin Popa, diferenta fata de valurile anterioare este ca in prezent formele bolii sunt medii sau grave. Cea mai mare unitate spitaliceasca din Slatina nu mai are locuri pentru bolnavii de COVID atat Sectia…