- Pompierii nemteni au intervenit sambata, pentru salvarea unui barbat lovit de o piatra, eveniment petrecut intr-o zona greu accesibila din Cheile Bicazului, iar victima era inconstienta. Elicopterul SMURD a preluat victima in stare de inconstienta si a transportat-o la UPU Targu Mures, au mai precizat…

- In 2020, neglijența și bataia de joc a administrației județene PSD au dus la un incendiu ucigaș, care a cutremurat țara. Dupa multe promisiuni și investiții de milioane de euro care nu au nicio finalitate, proiecte blocate și indiferența criminala a celor responsabili, iata-ne din nou fața in fața cu…

- ■ conform statisticilor, 8% din cauza deceselor il reprezinta neoplasmul de col uterin și cel mamar ■ DSP Neamț și Institutul Regional de Oncologie Iași vor desfașura o campanie gratuita de depistare ■ Cel mai frecvent tip de cancer depistat la femei este cel de col uterin, numit și cancer cervical…

- ■ un barbat a decedat intr-un incendiu care a izbucnit de la un aragaz lasat nesupravegheat ■ consatenii l-au scos din casa, dar a fost prea tarziu ■ Nedoritul incident s-a petrecut in comuna Doljesti. Ieri, 23 septembrie 2023, in jurul orei 18.15, cadrele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- ■ nemțenii au caștigat etapa naționala a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgența ■ In perioada 29-31 august, in municipiul Targu Jiu s-a desfașurat etapa naționala a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgența. La aceasta etapa s-au calificat loturile…

- ■ incendiul a avut loc la Humulești, mașina arzand in totalitate din cauza unui conductor electric defect ■ la Gheraeștii Noi, la granița cu Mircești, o tamponare s-a soldat cu trei raniți ■ Pe data de 22 august 2023, in jurul orei 08.00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența a fost anunțat ca o…

- ■ saptamana precedenta, la CPU Roman au fost investigați 861 de pacienți, media zilnica fiind de aproximativ 120 de bolnavi ■ 309 au necesitat internare ■ 10 bolnavi cu afecțiuni grave au fost transferați la clinici din Iași ■ la Pediatrie au fost consultați 398 de copii ■ Conform unui comunicat de…

- Personal, consider ca invazia Rusiei in Ucraina este o oroare, amplificata de foarte multe erori. Armata privata „Wagner”, aflata in solda Rusiei si sub conducerea lui Evgheni Prigojin, care isi aroga meritul de a fi cucerit orasul Bahmut din Ucraina, a pornit intr-un marș spre Moscova, sambata 24 iunie.…