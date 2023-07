Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia in Suedia a scazut sub 10- in mai, au aratat statisticile oficiale, dar a fost inca mai mare decat se astepta, unii analisti sugerand ca superstarul Beyonce a inclinat balanta, potrivit The Guardian. Preturile de consum au crescut cu 9,7- in luna mai fata de anul precedent, in scadere de la…

- Preturile de consum au crescut cu 9,7% in luna mai fata de anul precedent, in scadere de la 10,5% in aprilie, pentru prima data cand inflatia a coborat sub 10% in peste sase luni. O scadere a preturilor la energie electrica si alimente a contribuit la scaderea ratei inflatiei in luna mai, a spus Statistics…

- Credincioșii romani din Goteborg, al doilea cel mai mare oraș al Suediei, s-au rugat luni Sfintei Treimi. Preasfințitul Parinte Macarie a oficiat Sfanta Liturghie, urmata de taina Sfantului Botez pentru o femeie de origine chineza. CITESTE SI Hal de familie: S-au luat la bataie, iar polițiștii…

- Moscova inchide consulatul general al Suediei la Sankt Petersburg. Diplomația rusa a anunțat joi ca va inchide Consulatul General al Suediei la Sankt Petersburg și Consulatul General al Rusiei la Goteborg, in Suedia. Masura se va aplica incepand cu 1 septembrie, transmite Le Monde . Potrivit Moscovei,…

- SCM Politehnica va lupta si in acest an in barajul de mentinere in elita. Patru echipe vor lupta in weekendul viitor in turneul care va fi gazduit de una dintre participante – divizionara secunda CSM Alexandria. Turneul de baraj de promovare/retrogradare in Liga Zimbrilor se disputa in perioada 19-21…

- U Cluj a invins-o pe Chindia, scor 2-0, și a lasat o singura enigma in play-out-ul Ligii 1. Chindia, UTA și FC Argeș lupta sa evite poziția care duce direct in „B”. Daca in play-off se dau batalii palpitante, atat pentru titlu, cat și pentru locurile de Conference League, in play-out lucrurile au inceput…

- FC Argeș și UTA Arad au oferit un meci nebun la Pitești in cadrul etapei cu numarul 7 a play-out-ului din SuperLiga. Aradenii au condus cu 2-0, dar au fost egalați in prelungiri și au plecat cu un singur punct.

- CS Ocna Mureș a reușit sa dea lovitura, invingand astazi in deplasare, pe ACS Targu Mureș, scor 3-1 (0-0) și inca spera la evitarea retrogradarii. Scorul a fost deschis de D. Ghița (min. 56) prima sa reușita din retur, la centrarea lui Socaci, intrat la pauza. Antrenorul Dan Roman a majorat avantajul…