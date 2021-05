Alina Vidican se mărită cu iubitul milionar. ”Va avea un nou nume, curând” Relația dintre Alina Vidican și iubitul ei milionar, Claude, avanseaza cu pași repezi. Cei doi sunt pregatiți sa faca pasul cel mare, nunta, și pare ca se ințeleg excelent! Milionarul american de origine braziliana care se iubește deja de cațiva ani cu fosta soție a lui Cristi Borcea a declarat ca ”Alina va avea un nou nume, curand”, conform fanatik.ro Cu toate ca nu se cunosc prea multe detalii despre Claude Senhoreti, se știe ca barbatul deține mai multe companii mari și ca are o pasiune extrem de scumpa – este pilot de curse, pasionat de ultimele modele de mașini. Recent, el a facut un gest… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

