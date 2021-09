Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Tribunalului Constanta nu este definitiva, ea putand fi atacata cu drept de apel in termen de sapte zile de la comunicare. Societatea comerciala Anissy Design Construct SRL, cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 5, a solicitat intrarea in insolventa a firmei Muntenia Estival 2002 SA, cu sediul…

- Ziua de 26 august a fost pentru ei una dintre cele mai speciale. Alina Vidican și Claude Senhoreti s-au casatorit . Fosta soție a lui Cristi Borcea a fost in centrul atenției la eveniment, a știut cum sa iși surprinda soțul, dar și invitații. De cand a divorțat de Cristi Borcea și s-a stabilit in America,…

- Alina Vidican s-a casatorit cu Claude Senhoreti. Fosta soție a lui Cristi Borcea și-a refacut viața și și-a gasit liniștea in brațele iubitului ei. Fosta partenera a lui Cristi Borcea s-a casatorit cu iubitul brazilian Vedeta a radiat de fericire la luxosul eveniment in care și-a unit destinele cu Claude,…

- Nunta mare in showbiz peste doar doua zile. Fosta soție a lui Cristi Borcea, Alina Vidican, se casatorește joi cu Claude Senhoreti. Evnimentul va avea loc in SUA, acolo unde aceștia locuiesc. Ce condiții le-a pus viitoarea mireasa celor prezenți.

- La cinci ani de la divorțul de Cristi Borcea, Alina Vidican este pregatita sa imbrace din nou rochia de mireasa și peste 3 zile va face pasul cel mare. Blonda și milionarul american Claude Senhoreti fac nunta de lux in Florida. Nunta va avea loc la The Addison, in Boca... The post Totul despre nunta…

- Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, se casatorește peste trei zile cu brazilianul Claude Senhoreti, la cinci ani de la divorțul de afaceristul roman. Informații de ultima ora despre nunta Alinei Vidican Alina Vidican nu va mai fi ”fosta doamna Borcea”, ci va deveni ”Mrs Senhoreti„, iar evenimentul…

- Alina Vidican și iubitul acesteia se pregatesc sa faca pasul cel mare. Evenimentul mult așteptat de fanii blondinei este unul plin de lux și opulența. Nunta fostei soții a lui Cristi Borcea va avea loc in Miami. Ce surpriza ii pregatește milionarul? Fosta soție a lui Cristi Borcea, nunta de lux in Miami…

- Alina Vidican duce o viața de lux in Statele Unite ale Americii. Fosta soție a lui Cristi Borcea se va casatori cu iubitul ei Claude Senhoreti la sfarșitul lunii august, iar blondina nu iși incape in piele de fericire. Ce cadou luxos i-a facut viitorul ei soț. Alina Vidican a primit un cadou superb…