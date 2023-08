Stiri pe aceeasi tema

- Oana Monea e una dintre cele mai apreciate ispite de pe Insula Iubirii din sezonul 7 al show-ului de la Antena 1, insa sa nu uitam ca aceasta a fost prezenta și in sezonul anterior tot in calitate de ispita. In exclusivitate pentru Spynews.ro, blondina ne spune motivul pentru care s-a intors pe insula…

- Tzanca Uraganu a rasfațat-o pe Alina Marymar, la scurt timp de la naștere fiicei lor. Cantarețul de manele i-a facut un cadou pe masura așteptarilor iubitei sale. Iata despre ce este vorba.

- Tzanca Uraganu este un barbat romantic, iar cantarețul demonstreaza acest lucru de fiecare data cand are ocazia. La doua saptamani de la naștere, acesta și-a surprins iubita cu o surpriza de proporții, pe care a asortat-o cu bolidul de lux pe care il conduce. Alina Marymar a fost foarte incantata de…

- Cantarețul și partenera sa, Alina Marymar, sunt in culmea fericirii! In urma cu doar o saptamana, bruneta a nascut o fetița perfect sanatoasa, iar de atunci cei doi nu iși mai pot desprinde ochii de la ea.

- Bucurie uriașa pentru Camelia Potec și soțul ei. Campioana romana urmeaza sa devina mama din nou, pentru a doua oara, caci se afla in trimestrul al treilea de sarcina și peste doar cateva luni iși va strange in brațe bebelușul. In exclusivitate pentru Spynews.ro, sportiva ne-a vorbit despre sarcina,…

- Alina Marymar este mai fericita ca niciodata de cand a devenit mama pentru prima data. In urma cu cateva zile, iubita lui Tzanca Uraganu a fost externata impreuna cu fiica sa. Timpul pare ca zboara alaturi de micuța Anastasia Maria, caci s-a implinit o saptamana de cand a adus pe lume o fetița.

- In urma cu cateva zile, artistul și iubita sa au devenit parinții unei fetițe. Afla din randurile de mai jos ce nume au ales pentru fata lor! Cei doi au fost foarte secretoși pana acum cu alegerea finala.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Alina Marymar a devenit mama! Iubita lui Tzanca Uraganu a nascut, in urma cu puțin timp, un bebeluș perfect sanatos! Anunțul cel mare a fost facut chiar de ea, pe Instagram.