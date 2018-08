Alina Ionescu ţine Agenda Cerbului de Aur Incepand din 24 august, „Agenda Cerbului de Aur” ne tine la curent cu cele mai noi informatii despre Festivalul de la Brasov, care debuteaza miercuri, 29 august. In fiecare zi, de la 9.55, 13.55 si 19.55, la de TVR 1, TVR HD, TVR Moldova si TVR International, in prezentarea frumoasei Alina Ionescu, cunoscuta publicului din sitcom-ul TVR „Sat TV”, dar si din emisiuni de divertisment. Alina Ionescu se alatura astfel echipei Cerbului de Aur si, timp de 10 zile, ne va arata, intr-un scurt buletin informativ de 5 minute, ultimele pregatiri inainte de startul evenimentului si apoi fiecare zi de Festival. … Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

