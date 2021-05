Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia a lansat videoclipul pentru „Gandurile mele”, piesa extrasa de pe albumul ”Deja vu”. La scurt timp dupa lansarea clipului, Alina Eremia a și intrat in trending pe YouTube. ”Gandurile mele cred ca este cea mai visatoare piesa de pe albumul Deja vu, album disponibil pe toate platformele de…

- Sayra este gata sa ne condimenteze vara cu o noua piesa! Dupa succesul piesei „Anonimi”, un proiect in limba italiana, artista descoperita de Marius Moga, lanseza pe 19 mai prima colaborare din cariera. „Joc murdar” este o piesa cantata in romana și engleza alaturi de Uddi și promite sa ajunga in scurt…

- Dupa un an plin de lansari de succes, Alina Eremia le aduce fanilor cel de-al doilea album al sau, Deja vu, care marcheaza trecerea intr-o noua etapa și prezinta doua abordari muzicale diferite. Acestea sunt prezentate prin intermediul celor 10 piese soul și urban, ce sunt insoțite de un concept foto…

- Alina Eremia se afla in Top Trending pe locul 8 cu cel mai nou hit al ei " Dependenta mea". Piesa a fost lansata pe 22 aprilie 2021 si are deja peste 27.000 de like uri. Videoclipul a strans 1.310.840 de vizionari. Sursa foto video: Youtube Alina Eremia ...

- Una dintre cele mai de succes artiste din Romania și un model pentru mulți tineri, Alina Eremia, lanseaza un nou single, Dependența mea. Piesa vorbește despre dependențe și atașarea fiecarui om de activitați sau lucruri care pot fi considerate superficiale. Din dorința de a ramane in permanența conectați…

- Aprilie incepe Fara control cu noua piesa interpretata de Jean Gavril și NOSFE. Timbrul puternic al lui Jean Gavril, agresivitatea lirica propulsata de NOSFE, toate va vor da un super boost pentru a face tot ceea ce simțiți ca va doriți. Cu un ritm care a facut pana și ziua de luni sa inceapa mai bine,…

- Antonia iși bucura fanii cu un nou single in limba romana “Imi placi tu”, lansat cu videoclip oficial colorat și plin de energie. “Imi placi tu” a fost compusa de Theea Miculescu, Viky Red și Irina Rimes și produsa de Viky Red și suna ca un adevarat imn al verii, o piesa calda, energica și optimista,…

- Dupa „Solos” și „Cea Mai Scumpa Piatra”, Julianne P. lanseaza primul ei single in Limba Engleza, „Taj Mahal”, in colaborare cu Any1, artist și producator cunoscut pentru colaborari cu Snoop Dogg, Eleni Foureira, Amna sau Mandinga. Piesa este compusa de Any1, Julianne P. și Lucian Zavoianu, producția…