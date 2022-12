Stiri pe aceeasi tema

- SURPRIZA NEPLACUTA… Un vasluian și-a lasat mașina intacta in parcare, luni seara, iar marți dimineața și-a gasit-o distrusa. Autoturismul, marca Volkswagen, era parcata in fața unui bloc de pe strada Smardan, iar din primele informații se pare ca ar fi vorba de niște hoți care au acționat la pont. Aceștia…

- Dani Oțil a avut parte de o intamplare ieșita din comun. Vedeta s-a trezit cu aproape 15.000 de euro in contul sau bancar. Cum a fost posibil acest lucru? Nici macar Dani nu ințelege. Prezentatorul TV și-a manifestat ingrijorarea și s-a hotarat ce va cumpara cu aceasta suma impresionanta de bani. Reacția…

- Nicole Pop are 27 de ani și a disparut din provincia Brescia in dupa amiaza zilei de 23 noiembrie. Mama sa este convinsa ca a fost rapita de un conațional. Nicole Pop este originara din localitatea Vulcan, județul Hunedoara, dar traiește de cand era mica in Artogne, provincia Brescia din Lombardia.…

- ACHIZITIE NECESARA… Spitalul de Urgența “Elena Beldiman” din Barlad a achiziționat o mașina de spalat pardoseli LAVOR Profesional, produsa in Italia, conceputa pentru spalarea și aspirarea suprafețelor dure, precum gresie, marmura, beton, beton sclivisit, tartan etc. Mașina de spalat pardoseli sau pavimente…

- MEDALIAȚI… Rezultate excelente pentru sportivii de la C.S Karate-Kensei Vaslui la Campionatul European de Karate Tradițional – Fudokan, desfașurat la finalul lunii trecute la Rimini, Italia. Karatiștii vasluieni s-au intors cu 8 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Cea mai buna performanța…

- DECIZII…Chiar daca a ajuns in grija celor de la Protectia Copilului Vaslui, minorul terorizat in repetate randuri de moldoveanca stabilita la Arsura nu a scapat de probleme. In timp ce femeia de 30 de ani a disparut de la domiciliu si se presupune ca ar fi fugit in Italia, sotul acesteia a revenit in…

- Octombrie este o luna speciala pentru Carmen de la Salciua. Artista s-a casatorit in mare secret, deși la inceputul lunii septembrie anunța ca nunta sa și a lui Marian Corcheș se amana! Carmen de la Salciua și-a luat fanii prin surprindere. Vedeta a distribuit pe contul personal de Instagram imagini…

- Giorgia Meloni, lidera partidului de extrema dreapta Fratii Italiei (FdI), care s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative de duminica, revendica șefia noului guvern și subliniaza ca „italienii au transmis un mesaj clar in favoarea unui guvern de dreapta”. Rezultatele parțiale au aratat ca blocul…