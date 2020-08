Alin Oprea, probleme cu alcoolul: „Larisa efectiv l-a cărat în spate” Larisa și Alin Oprea sunt la un pas de divorț, insa desparțirea celor doi dupa 23 de ani de casnicie nu se va petrece nici pe departe pe cale amiabila, ci cei doi vor ajunge la tribunal. Alin Oprea nu dorește ca Larisa sa-i mai poarte numele dupa divorț și din acest motiv cei doi nu au reușit sa divorțeze la notar. Odata cu scandalul lor, iata ca au aparut in presa noi detalii despre motivele care au condus la ruptura. Dincolo de faptul ca fostul component al trupei Talisman are o amanta de doi ani, acesta ar avea și mari probleme cu alcoolul, iar soția sa a facut tot ce-i statea in putere pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

