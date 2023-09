Stiri pe aceeasi tema

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, s-a deplasat luni dimineața la Dumbravița, unde a avut loc predarea amplasamentului pentru tronsonul 1 al proiectului de extindere la patru benzi patru benzi a Lotului 1 (km 2+725 – 5+800 – Dumbravița) catre societatea Strabag. Nica s-a ințeles cu…

- „In cadrul campaniilor frauduloase care se propaga prin intermediul #Facebook in ultimele luni, alaturi de conturi sau pagini care promoveaza investiții false, promoții inexistente, locuri de munca inchipuite sau link-uri malițioase, reapare timid o varianta a pacalelii clasice cu moșteniri. Așa cum…

- CJ Timiș a semnat contractul pentru drumul cu 4 benzi spre A1, prin Dumbravița (foto). Joi, 17 august 2023, reprezentanții Consiliului Județean Timiș și cei ai firmei Strabag, au prezentat in teren situația dinaintea inceperii lucrarilor de largire la patru benzi de pe Lotul 1 al șoselei...

- Intr-o postare pe rețeaua de socializare Facebook, managerul public al municipiului Alba Iulia, Maria-Elena Seemann, a facut publica o situație alarmanta din spitalul Județean Alba. Prin intermediul unei povești tulburatoare, aceasta a adus in atenția publicului o serie de deficiențe și comportamente…

- Societarea Strabag a fost selectata sa se ocupe și de extinderea la patru benzi a DJ 691 dintre Timișoara și nodul A1 de la Giarmata, pe tronsonul 1, din zona Dumbravița. Aceiași societate executa so tronsonul 2 aflat acum in lucru. Consiliul Județean Timiș a finalizat procedura privind atribuirea…

- O postare cu caracter xenofob la adresa primarului din Timișoara, Dominic Fritz, agita apele pe scena politica din oraș. Jignirea postata public pe Facebook de un om de afaceri a fost apreciata de mai mulți politicieni timișoreni, din toate partidele, de la AUR pana la PSD și PNL.

- Alin Nica, președinte al Consiliului Județean Timiș și președinte al PNL Timiș, a oferit și el o replica in scandalul legat de jignirile aduse primarului Dominic Fritz. La doua zile distanța de la postarea edilului-șef al Timișoarei, liderul județului spune ca „cine seamana vant, culege furtuna”.

- In zona centrala a Timișoarei, in fața Spitalului Militar, o lucrare a Aquatim s-a transformat in pericol public in timpul furtunii de vineri seara și din noaptea spre sambata. Despre aceasta, a scris pe pagina sa de Facebook jurnalistul de radio Catalin Striblea, caruia i-a raspuns inclusiv primarul…