Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a salutat decizia politicienilor suedezi care luni au anunțat ca nu se opun intrarii Romaniei in spațiul Schengen. Este vorba despre politicienii care anterior s-au opus aderarii Romaniei.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca Romania si Croatia sunt pregatite pentru aderarea la spatiul Schengen si sunt parte a solutiei de care are nevoie in acest moment Uniunea Europeana in ceea ce priveste gestionarea fluxurilor migratorii, informeaza Agerpres.

- Europarlamentarul clujean Daniel Buda este optimist ca Romania va adera la spațiul Schengen. Totuși, aderarea țatii noastre s-ar putea lovi de un nou obstacol, pe langa opoziția Olandei, și anume de Austria și Suedia.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, miercuri, ca evaluarea „foarte pozitiva” a Comisiei Europene privind aderarea Romaniei la Spațiul Schengen este o confirmare inca o data a faptului ca Romania este pregatita din punct de vedere tehnic sa adere la spatiul Schengen dar este in acelasi…

Colegiul Comisarilor a adoptat o poziție favorabila aderarii Romaniei la Schengen, a anunțat miercuri ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.

- PNL transmite ca Partidul Popular European (PPE), cel mai mare grup politic din Parlamentul European, susține aderarea Romaniei la spațiul Schengen printr-o rezoluție votata inca din vara. Votul Parlamentului European privind susținerea intrarii Romaniei, dar și a Bulgariei și Croației, in spațiul de…

- „La fel de așteptata este și aderarea Romaniei la spațiul Schengen, un obiectiv important pentru țara noastra, inca din momentul aderarii la Uniunea Europeana. Mulțumim Franței pentru sprijinul acrdat in realizarea acestui obiectiv și pentru susținerea directa anunțata de președintele Macron cu ocazia…

- Ministrul de Externe a avut o intrevedere cu omologul din Bulgaria, Nikolay Milkov, in marja Adunarii Generale a ONU, iar discutiile s-au concentrat pe aspecte aflate pe agenda europeana, cu accent asupra eforturilor Romaniei si Bulgariei in ceea ce priveste aderarea la spatiul Schengen.