Piete si Targuri SRL, societatea detinuta de Primaria Craiova care administreaza pietele din oras si Targul Municipal, va fi condusa si in urmatorii patru ani de catre Alin Maracine. Contractul de administrare al acestuia expira pe 27 aprilie, insa el va fi prelungit cu inca patru ani in sedinta din aceasta saptamana a Consiliului Local (CL) Craiova. Proiectul de hotarare prin care se solicita prelungirea mandatului lui Alin Maracine va fi supus la vot in sedinta online de joi si mai mult ca sigur va fi aprobat cu scorul devenit deja clasic: 14-13 in favoarea PSD (in alianta cu PER). Maracine…