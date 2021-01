Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Iapa și Ciprian Bogdan iși pierd funcțiile pe care le au la nivel central, pentru care au renunțat la mandatele de consilier local și consilier județean. PNL Timiș trimite in guvern alți doi liberali: Bogdan Ghelbere și Alin Chitu.

- Biroul Politic Județean a votat, miercuri seara, in prima ședința din acest an, propunerile pentru reprezentanții PNL Timiș in funcțiile centrale. Conducerea filialei a obținut urmatoarele poziții in urma negocierilor de la București: un post de secretar general adjunct al Guvernului, nominalizarea…

- PNL Timiș a anunțat ca a desemnat persoanele pe care le va susține pentru cele doua locuri care i-au fost alocate filialei in cadrul guvernului. In urma negocerilor, acestea sunt cele de secretar general adjunct al guvernului, respectiv cea de secretar de stat. De fapt, cea de a doua are doar susținerea…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, anunța pe 30 noiembrie, într-o întâlnire cu oamenii de afaceri din Timiș, ca pentru procedura de reeșalonare este posibil sa fie decalat termenul de la 15 decembrie pâna la 15 ianuarie. Între timp au fost alegerile, iar premierul…

- Ciprian Bogdan, liberalul din Timiș care a fost numit recent secretar de stat la Ministerul Sanatații, a renunțat la mandatul de consilier județean, pe care l-a obținut la alegerile locale din 27 septembrie.

- Romania nu va avea nici anul viitor o situatie usoara din punct de vedere fiscal-bugetar, insa Guvernul nu intentioneaza sa creasca taxele sau sa impuna unele noi, solutia fiind cresterea gradului de colectare, a declarat, marti, Sebastian Burduja, secretar de stat in Ministerul Finantelor. El…

- Alin Popoviciu a declarat, intr-o intervenție telefonica la emisiunea PRESSALERT LIVE, joi seara, ca nu este exclus din PNL, deși Biroul Permanent Județean a luat aceasta decizie. Intrebat de ce nu a mers la ședința BPJ sa-și apere cauza, Popoviciu a raspuns: „Nu mor caii cand vor cainii! In primul…

- Newsweek Romania dezvaluie ca noul secretar general adjunct al Ministerului Sanatații, Georgiana Manole, este fiica lui Ion Manole, fostul președinte pesedist al Consiliului Județean Vaslui din perioada 1996-2004. Ministrul de resort, Nelu Tataru, este din Vaslui și candideaza la alegerile parlamentare,…