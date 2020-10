Alimentul care ţine răceala departe Dupa o anumita virsta, majoritatea medicilor se retrag din domeniul medical. Insa, la 94 de ani, Murray Grossan profeseaza ca medic ORL. In fiecare zi este inconjurat de medici specialiști, dar Grossan a reușit cumva sa țina raceala și gripa la distanța timp de 10 ani. “Am avut o expunere constanta la raceli, gripa și alți viruși, ca parte a serviciului meu”, spune Grossan. “Mulți medici construie Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Romania trebuie sa-si faca urgent stocuri de rezerva de medicamente pentru a trece cu bine peste sezonul rece, in care va aparea si noul val de infectii cu SARS-CoV-2. In lipsa acestor stocuri, ne vom afla din nou in situatia din primavara, cand lipseau medicamente banale din spitale si farmacii”, au…

- Medicul Adrian Marinescu, de la Insitutul Matei Bals din Capitala, a explicat cum putem sa facem diferenta dintre o raceala, o gripa si infectia cu coronavirus. Avand in vedere faptul ca pandemia de coronavirus e departe de a se apropia de un sfarsit si ca e destul de greu sa facem diferenta intre cele…

- Sucul de sfecla rosie este recomandat impotriva simptomelor de gripa si raceala. Este indicat consumul a doua pahare cu suc zilnic. Parodontoza, o boala destul de grava la nivelul danturii poate fi combatuta cu ajutorul sfeclei rosii, informeaza Agerpres.ro. Bolile renale, precum infectiile si calculii…

- Un nas infundat, o durere in gat sau un acces de tuse sunt frecvente, mai ales in sezonul rece al anului. Dar cum ne dam seama, dupa simptome, daca avem o banala raceala, am luat gripa sau ne-am infectat cu noul coronavirus? Daca temperatura corpului este de peste 38,8, ar trebui

- Un nas infundat, o durere in gat sau un acces de tuse sunt frecvente, mai ales in timpul iernii. Dar cum ne dam seama, dupa simptome, daca avem o banala raceala, am luat gripa sau ne-am infectat cu noul coronavirus?

- Au trecut mai bine de noua luni de cand coronavirusul a fost descoperit in orașul Wuhan din China, insa nimeni nu a descoperit exact cum se raspandește sau cum poate fi exterminat acest virus ucigaș.

- Vanzarea unui apartament pe vreme de pandemie s-a dovedit o adevarata corvoada, atat prin prisma experientei cu agentii imobiliari, cat si prin interactiunile avute cu potentialii cumparatori. Experientele de mai jos sunt descriese de Andrei, un tanar din Constanta care a vrut sa vanda un…

- Odata cu venirea toamnei apar virozele și primele cazuri de gripa. Cei mai vulnerabili sunt copiii. Raceala si gripa au ca simptome nas infundat, tuse, febra, dureri in gȃt, dureri de cap si de oase. Cei afactați ajung deseori la pat din cauza gripei. In aticoluol de mai jos avem masuri de prevenție…