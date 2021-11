Aliații germani apara Romania de ruși, in misiunile de pe Flancul Estic al NATO. Ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ciuca, i-a mulțumit ambasadorului Germaniei, Peer Gebauer, pentru participarea țarii sale la misiunile de pe Flancul Estic, in Romania. Ministrul roman al Apararii, Nicolae Ciuca, i-a mulțumit ambasadorului Germaniei la București, Peer Gebauer, “pentru angajamentul Republicii Federale Germania in implementarea masurilor de descurajare și aparare dedicate Flancului Estic aliat”. Cei doi oficiali s-au intalnit, ieri, la sediul Ministerului Apararii Naționale (MApN). Intalnirea ministrului…